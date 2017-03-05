Голливуд выпускает фильм с погибшим Антоном Ельчиным в главной роли

Прошлым летом не стало голливудского актера Антона Ельчина . Причиной гибели послужила трагическая случайность: Антон скончался под колесами собственного автомобиля у своего дома в Лос-Анджелесе.

Американские продюсеры Брайан Оливер и Джонни Лин хотят почтить память погибшего актера, выпустив полнометражный фильм с ним в главной роли. Они планируют снять альтернативный вариант антиутопии под названием «Rise» («Восстание»).

Брайн и Джонни уже получили права на франшизу у студии Warner Bros. и планируют приступить к работе над проектом в ближайшее время.

Тем временем, родственники Антона Ельчина все еще пытаются доказать вину компании Fiat в случившемся: актер погиб под колесами автомобиля этого производителя, но расследование отрицает недобросовестность компании.