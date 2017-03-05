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В оргкомитете ЧМ-2018 открестились от гимна турнира в исполнении Киркорова
Фото: lenta.ru
Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года ничего не знает о песне, которую записывал Филипп Киркоров на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Его слова приводит ТАСС.
«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА», — сказал Сорокин.
По словам функционера, в Международной федерации футбола (ФИФА) также не знают о гимне чемпионата мира. «Они недавно у нас были, и про это речь не шла», — добавил Сорокин.
Ранее в субботу в сети появилось видео, на котором российские артисты Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие записывали клип на песню к чемпионату мира-2018.
Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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