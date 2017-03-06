Певица Адель рассказала всему миру о своем замужестве

Знаменитая исполнительница Адель поведала о своем замужестве во время концерта в австралийском городе Брисбен. Звезда наконец официально оформила отношения со своим гражданским супругом Саймоном.

Как сообщают зарубежные СМИ, зал зачал рукоплескать заявлению певицы, таким образом поздравив ее с наступлением нового этапа в жизни.

Напомним, что Адель начала встречаться со своим избранным в 2010 году. В 2012 году у пары родился ребенок.