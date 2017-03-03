Орбакайте прокомментировала перенос концертов на Украине

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram заявление, касающееся переноса концертов на Украине на осень.

"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения по настоянию организаторов концерты переносятся на осень", — написала певица.

Она добавила, что билеты на украинские шоу действительны, однако при желании их можно вернуть в места приобретения.

#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Мар 3 2017 в 12:03 PST

Орбакайте планировала выступить в марте в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Раннее в некоторых СМИ появились сообщения о возможной попытке украинских радикалов сорвать выступления певицы.