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Очевидцы сообщили о массовой драке на концерте ДДТ
Очевидцы сообщают о массовой драке у входа на концерт ДДТ в московском "Олимпийском". По предварительной информации, столкновения произошли из-за давки при входе в комплекс.
Другой очевидец говорит, что концерт продолжает полтора часа, а несколько тысяч человек все еще пытаются попасть внутрь.
В "Олимпийском" ДДТ представляет свою новую программу под названием "История звука", куда вошли также ряд новых композиций коллектива.
Жуткая организация, половина зрителей второй час стоит в очереди на вход. #ддт #ddt #олимпийский #историязвука pic.twitter.com/th2NgxUb7d— Ezhick (@Ezhick_) 5 марта 2017 г.
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