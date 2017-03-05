Очевидцы сообщили о массовой драке на концерте ДДТ

Очевидцы сообщают о массовой драке у входа на концерт ДДТ в московском "Олимпийском". По предварительной информации, столкновения произошли из-за давки при входе в комплекс.

Другой очевидец говорит, что концерт продолжает полтора часа, а несколько тысяч человек все еще пытаются попасть внутрь.

В "Олимпийском" ДДТ представляет свою новую программу под названием "История звука", куда вошли также ряд новых композиций коллектива.