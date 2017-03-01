Тимур Родригез посмеялся над Киркоровым

Певец Тимур Родригез представил клип на свою новую песню «Безбашенный».

Юмористический, по-настоящему весенний ролик начинается с эпичной заставки, во время которой слышится закадровый голос Тимура:

— В начале года произошло то, чего мы так боялись: евро подскочил до отметки 523 рубля, доллар стал стоить 486 рублей, 17 копеек. Отныне дорогие клипы мог позволить себе только Киркоров. Это был 2017-й, мы выживали, как могли.

Впрочем, шутка над королем российской эстрады довольно безобидна и вряд ли вызовет гнев Филиппа, который действительно может позволить себе роскошные клипы и шоу.