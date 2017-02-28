Анджелина Джоли хочет сыграть Екатерину Великую

Несмотря на заявления о своём стремлении покинуть Голливуд, 41-летняя Анджелина Джоли продолжает активно работать не только как режиссёр, но и как актриса. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, в настоящее время она ведёт переговоры о съёмках сразу в нескольких фильмах: триллере «Шпион, который любил», байопике «Екатерина Великая и Потёмкин: История любви императрицы», продолжении сказки «Малефисента» и «Невесте Франкенштейна». Как режиссёр в ближайшее время Энджи планирует экранизировать роман Алессандро Барикко «Без крови».

Картина «Екатерина Великая и Потёмкин», как можно догадаться из названия, расскажет об отношениях императрицы и её главного фаворита, с которым, по слухам, она была тайно обвенчана. Анджелина Джоли метит, разумеется, на главную роль - Екатерины II Великой. Сообщается, что в основу голливудского блокбастера о Российской империи ляжет книга Potemkin: Catherine the Great’s Imperial Partner Саймона Себаг-Монтефиоре, английского журналиста и учёного, специализирующегося на истории России и СССР.

Что касается других проектов, то в биографической картине «Шпион, который любил» Анджелина претендует на роль разведчицы времён Второй мировой войны Кристин Грэнвилл. Полячка по происхождению, Кристин была агентом британского Управления специальных операций и считалась любимой шпионкой Черчилля. А вот картина «Невеста Франкенштейна» должна стать ремейком классического фильма ужасов студии Universal - планируется, что она войдёт в цикл перезапуска «киновселенной монстров».