Объявлены ведущие Евровидения-2017

На Украине объявили имена ведущих музыкального конкурса Евровидение-2017. Впервые мероприятие будут вести трое мужчин, сообщается на сайте организаторов конкурса.

Ведущими станут Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Ведущие Скичко и Остапчук будут вести телемосты с другими странами, объявлять конкурсантов, результаты и общаться со зрителями. Мирошнеченко будет комментатором конкурса. Отмечается, что он также будет вести репортажи из «гринрума», где исполнители ждут результатов своего выступления.

62-ой музыкальный конкурс в этом году состоится в мае в Киеве. Право принимать Евровидение-2017 Украина получила благодаря победе украинской исполнительницы Джамалы в Стокгольме в 2016 году.

В Евровидении примут участие представители 43 стран.