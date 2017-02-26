Стилисты рассказали о нарядах кинозвезд для «Оскара»

Перед началом 89-й церемонии вручения престижной кинопремии «Оскар» стилисты рассказали, в каких нарядах звезды экрана появятся на красной ковровой дорожке. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС.

Натали Портман , номинированная в категории «Лучшая женская роль» за съемки в фильме «Джеки», ждет ребенка, поэтому для нее был выбран мягких женственный образ. Платье для актрисы создано дизайнерами фирмы Hatch.

Ее конкурентка Рут Негга , исполнившая главную роль в фильме «Лавинг», до последнего момента не могла решить, какой из двух нарядов выбрать. По словам стилиста Кары Уэлч, то платье, которое актриса отвергла, «столь же прекрасно, как и то, которое будет первым номером». В подробности о выбранном наряде Уэлч предпочла не вдаваться.

Претендующая на статуэтку как «Лучшая актриса второго плана» за роль в ленте «Ограды» Виола Дэвис появится на церемонии в ярком однотонном платье, причем туфлям на шпильке предпочтет обувь на низком каблуке. «Она уже сейчас носит с собой балетки, и мне к церемонии придется взять сумку побольше»,— рассказала ее стилист Элизабет Стюарт.

89-я церемония вручения кинопремии «Оскар» начнется поздно вечером 26-го февраля в Лос-Анджелесе (утром 27-го февраля мск). Всего в ней 26 номинаций.