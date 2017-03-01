Актер Битти потребовал прояснить конфуз на церемонии «Оскар»

Выдающийся американский актер Уоррен Битти потребовал от президента американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс разъяснить конфуз на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

На 89-й церемонии "Оскар" Битти вручил награду за лучший фильм вместе с актрисой Фэй Данауэй. Актеры вскрыли конверт в прямом эфире на глазах десятков миллионов телезрителей и, посовещавшись, объявили, что победил фильм "Ла-Ла Ленд". На середине благодарственных речей съемочной группы выяснилось, что произошла ошибка и главный приз достался фильму "Лунный свет". Это был крупнейший конфуз за всю историю вручения премии "Оскар".

Битти выпустил заявление, которое цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, где отказался комментировать инцидент. "Мне кажется, что было бы более подходящим для президента академии Шерил Бун Айзекс публично прояснить, что случилось, и сделать это как можно скорее", — заявил Битти.

Киноакадемия практически не комментирует ситуацию. Аудиторская компания PwC, которая уже много десятилетий проводит подсчет голосов и отвечает за правильное распределение премий, признала свою ошибку и пояснила, что ее работник по имени Брайан Каллинэн перепутал конверты. По данным PwC, Битти и Данауэй получили запасной конверт для лучшей женской роли — эта премия была присуждена Эмме Стоун из " Ла-Ла Ленда ". Название фильма значилось на карточке вместе с фамилией Стоун, что и привело к путанице.