Умер актер Билл Пэкстон

Умер обладатель «Эмми», американский актер Билл Пэкстон , сыгравший в таких фильмах, как «Терминатор», «Чужие» и «Титаник», сообщает People.

Представитель семьи сообщил, что он скончался из-за осложнений после операции. Актер ушел из жизни в возрасте 61 года.

Пэкстон родился в Техасе и стал обладателем «Эмми» за свою работу в телевизионном сериале «Хэтфилды и Маккои». Актерскую карьеру он начал в 1970-е годы.

Его первыми важными ролями стало появление в таких кинокартинах, как «Терминатор» (1984) и «Чужие» (1986).

Важными для актера стали и более поздние картины — «Смерч» 1996 года, в котором он сыграл главную роль, и «Титаник» 1997 года, в котором он предстал в образе охотника за сокровищами Брока Лаветта.