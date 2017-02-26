Скончался актер из "Игры Престолов"

Нейл Финглтон - актер, снимавшийся в сериале "Игра престолов", и самый высокий человек Англии - скончался в возрасте 36 лет от сердечной недостаточности.

В "Игре престолов" Нейл Финглтон исполнил роль Могучего Мэга - великана из армии Манса-налетчика - вождя племени одичалых, живших за Стеной.

В 2007 году Нейл Финглтон был признан самым высоким человеком Великобритании. Тогда же он переехал в США чтобы сделать карьеру баскетболиста. Позже он стал сниматься в кино. Помимо участия в "Игре престолов", актер снимался в сериале BBC "Доктор Кто".