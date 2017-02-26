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Скончался актер из "Игры Престолов"
Нейл Финглтон (в центре)
Фото: Twitter
Нейл Финглтон - актер, снимавшийся в сериале "Игра престолов", и самый высокий человек Англии - скончался в возрасте 36 лет от сердечной недостаточности.
В "Игре престолов" Нейл Финглтон исполнил роль Могучего Мэга - великана из армии Манса-налетчика - вождя племени одичалых, живших за Стеной.
В 2007 году Нейл Финглтон был признан самым высоким человеком Великобритании. Тогда же он переехал в США чтобы сделать карьеру баскетболиста. Позже он стал сниматься в кино. Помимо участия в "Игре престолов", актер снимался в сериале BBC "Доктор Кто".