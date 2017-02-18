Моника Беллуччи удивила журналистов репликой на сербском о мужчинах

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи , принимающая участие в 45-м Белградском кинофестивале FEST, шокировала сербскую публику, крайне негативно высказавшись о сильной половине человечества. Об этом сообщила сербская газета Blic.

Yes...indeed some time ago ;) Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucci) Фев 18 2017 в 3:50 PST

"Мужчины - скоты", - заявила Беллуччи журналистам в ответ на просьбу сказать что-то по-сербски, после чего грациозно удалилась, оставив представителей прессы в полном замешательстве. К счастью, недоумение журналистов смог рассеять Эмир Кустурица , со смехом пояснивший, что Беллуччи всего-навсего произнесла свою реплику из фильма "По млечному пути". В одной из сцен она говорит своему возлюбленному, которого играет сам Кустурица: "Мужчины - скоты!", а Кустурица отвечает: "Да, но не все".

Просьба журналистов сказать что-то по-сербски объясняется тем, что в ходе четырехлетних съемок нового фильма Кустурицы Моника Беллуччи выучила сербский язык, так как режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. По словам итальянки, ей приходилось работать с педагогами и часами оттачивать фразы, чтобы они звучали без акцента. Для съемок она также научилась доить коров, снималась в ледяной воде, таская на плечах своего возлюбленного в исполнении Кустурицы.

Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Как рассказала Моника Беллуччи, снявшаяся более чем в 60 фильмах, ее роль в этом ленте стала "самой зрелой в карьере". Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.