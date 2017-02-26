Алеку Болдуину предложили побыть «Трампом» на ужине с журналистами

Актеру Алеку Болдуину , который известен своими пародиями на президента США Дональда Трампа , поступило шуточное предложение заменить главу Белого дома на торжественном ужине с журналистами. Ранее американский лидер отказался от традиционного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA) в этом году, о чем сообщил в Twitter. При этом, Трамп пожелал всем хорошего вечера.

После этого, американский актер Зак Брафф предложил своему коллеге Алеку Болдуину заменить Трампа.

«Алек Болдуин, время переодеться», — написал Брафф на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.

Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США отметили его исполнение, наградив актера премией Critics' Choice за эту роль. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство этими пародиями.