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Алеку Болдуину предложили побыть «Трампом» на ужине с журналистами
Актеру Алеку Болдуину, который известен своими пародиями на президента США Дональда Трампа, поступило шуточное предложение заменить главу Белого дома на торжественном ужине с журналистами. Ранее американский лидер отказался от традиционного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA) в этом году, о чем сообщил в Twitter. При этом, Трамп пожелал всем хорошего вечера.
После этого, американский актер Зак Брафф предложил своему коллеге Алеку Болдуину заменить Трампа.
«Алек Болдуин, время переодеться», — написал Брафф на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.
Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США отметили его исполнение, наградив актера премией Critics' Choice за эту роль. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство этими пародиями.
Ежегодный ужин WHCA на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне. Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее ассоциация раскритиковала решение пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей ряда СМИ.
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