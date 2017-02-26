Натали Портман из-за беременности пропустит вручение премии «Оскар», на которую ее номинировали за роль в фильме «Джеки».

Об этом заявил в субботу журнал Вэраети.

«Ввиду беременности я не смогу присутствовать на церемониях вручения премий «Независимый дух» и Американской академии киноискусств «Оскар», – цитирует актрису ТАСС.

Фильм «Джеки», за который актриса может получить свой второй «Оскар», рассказывает о дне убийства президента США Джона Кеннеди глазами его супруги Жаклин.

Натали Портман уже имеет одну награду Американской академии киноискусств за главную роль в фильме «Черный лебедь».