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Натали Портман из-за беременности пропустит вручение премии «Оскар»
Натали Портман из-за беременности пропустит вручение премии «Оскар», на которую ее номинировали за роль в фильме «Джеки».
Об этом заявил в субботу журнал Вэраети.
«Ввиду беременности я не смогу присутствовать на церемониях вручения премий «Независимый дух» и Американской академии киноискусств «Оскар», – цитирует актрису ТАСС.
Фильм «Джеки», за который актриса может получить свой второй «Оскар», рассказывает о дне убийства президента США Джона Кеннеди глазами его супруги Жаклин.
Кроме звезды «Леона» и «Звездных войн» в номинации лучшая женская роль представлены Рут Негга, Изабель Юппер, Эмма Стоун и Мерил Стрип.
Натали Портман уже имеет одну награду Американской академии киноискусств за главную роль в фильме «Черный лебедь».
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