От Украины на «Евровидении» выступит рок-группа O.Torvald

Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время). Такое решение было принято в субботу, 25 февраля, по итогам национального отборочного конкурса, передает «Корреспондент.net».

Как сказал лидер группы Женя Галич, это песня о том, что время нельзя вернуть и нужно ценить каждое мгновение своей жизни. «Помнить и уважать прошлое или мечтать о будущем — важно, но чувствовать жизнь прямо сейчас — самое главное. Ценность времени невозможно преувеличить», — приводит его слова ТАСС.

Всего в финале национального отборочного конкурса боролись шесть участников. Помимо O.Torvald право выхода на сцену «Евровидения-2017» отстаивали группа «Сальто назад», исполнители Melovin и Rozhden, певицы Illaria и Tayanna.

23 января стало известно, что Грузию на музыкальном конкурсе представит певица Тако Гачечиладзе. Артистка исполнит песню Keep the Faith («Сохрани веру») собственного сочинения.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

О.Torvald — украинская рок-группа, состоящая из пяти участников, созданная в 2005 году в Полтаве. Первый студийный альбом под названием O.Torvald вышел в 2008 году. В 2015 году группа стала самой популярной фестивальной командой страны и сыграла более 20 фестивальных сетов на Украине и в Европе.