Лазарев вывел сына на сцену

Певец Сергей Лазарев , два с половиной года скрывавший своего ребенка, вывел сына на сцену перед концертом в Петербурге. Фото трогательного момента артист разместил на своей странице в Instagram.

После того, как общественность узнала о том, что у Сергея Лазарева есть сын, певец перестал прятать мальчика. Теперь артист берет Никиту с собой на гастроли, а перед петербургским концертом даже позволил малышу побегать по сцене.

Фотографию наследника на фоне декораций Лазарев сопроводил подписью: "Лазарев-Младший инспектирует сцену. К концерту всё готово", добавив к ней хэштеги, намекающие, что судьба мальчика уже решена – Никита будет певцом, как папа.

Лазарев-Младший инспектирует сцену. 😂😁 К концерту всё готово. #рубрикаМимими #СынПолка #Сынвпапу #ДержисьЕвровидение2038 Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 25 2017 в 5:18 PST

Как писали Dni.Ru, о том, что у Лазарева есть сын стало известно в конце декабря 2016 года. Артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с исполнителем – маленький мальчик и, очевидно, его мама. Позже выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.

После того, как информация о наследнике поп-исполнителя стала известна широкой публике, журналисты и поклонники певца задались вопросом, а кто же родил сына холостому Лазареву. Продюсер Леонид Дзюник , работавший с Сергеем в группе "Смэш", предположил, что ребенок появился благодаря суррогатной матери.

Однако, по словам продюсера, матерью мальчика может быть и бывшая возлюбленная Лазарева. "Я знаком с одной девушкой, с которой он в свое время близко дружил. Я свечку, конечно, не держал и утверждать не могу, но она мне рассказывала, что у них был страстный секс", – рассказал продюсер Дзюник. При этом версию о том, что ребенка певцу родила поклонница, экс-продюсер категорически отверг.