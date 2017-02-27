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Премия "Оскар": интернет покорили фото Джеки Чана с двумя пандами
Фото: twitter.com/johnlock221BSt
В Сети набирают просмотры фотографии актера Джеки Чана, прибывшего на церемонию вручения премии "Оскар" в США с двумя пандами.
На кадрах у него в руках видны плюшевые игрушки, облаченные в маленькие кофточки, штанишки и обувь.
Отметим, что это не первый случай, когда Джеки Чан появляется на публике с игрушечными пандами. Ранее у него были "панды-путешественницы", которых он брал с собой в туры. В интернете можно найти фотографии Чана с пандами на велосипеды, его снимки с настоящими пандами, а также знаменитой снимок, на котором Чан и панды запечатлены с актером Киану Ривзом.
89-я церемония вручения премии "Оскар" проходит сегодня в Лос-Анджелесе.
You guys, @Lin_Manuel brought his mom as his date to the #Oscars and they're too cute to handle! pic.twitter.com/Ix4ysJevPz
— People Magazine (@people) 26 февраля 2017 г.
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