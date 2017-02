Премия "Оскар": интернет покорили фото Джеки Чана с двумя пандами

В Сети набирают просмотры фотографии актера Джеки Чан а, прибывшего на церемонию вручения премии "Оскар" в США с двумя пандами.

На кадрах у него в руках видны плюшевые игрушки, облаченные в маленькие кофточки, штанишки и обувь.

Отметим, что это не первый случай, когда Джеки Чан появляется на публике с игрушечными пандами. Ранее у него были "панды-путешественницы", которых он брал с собой в туры. В интернете можно найти фотографии Чана с пандами на велосипеды, его снимки с настоящими пандами, а также знаменитой снимок, на котором Чан и панды запечатлены с актером Киану Ривзом

89-я церемония вручения премии "Оскар" проходит сегодня в Лос-Анджелесе.

