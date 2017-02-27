«Зверополис» получил «Оскара» как лучший полнометражный мультфильм

«Зверополис» получил премию киноакадемии США в категории «Лучший анимационный фильм». Об этом объявили на проходящей в Лос-Анджелесе 89-й церемонии вручения престижных наград.

На этот приз также претендовали «Моана», «Кубо. Легенда о самурае», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка». При получении статуэтки авторы мультфильма объяснили: они надеялись, что, показав мир животных, сумеют сделать мир людей «более толерантным».

Работа «Песочник» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» обошла мультфильмы «Слепая Вайша», «Время взаймы, «Грушевый сидр и сигареты» и «Жемчужина».

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается каждый год в 24 номинациях.