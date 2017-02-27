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В Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии "Оскар"
Фото: www.vesti.ru
В знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе началась 89-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Ее ведет популярный 49-летний комик Джимми Киммел.
Рассчитанный на 3300 мест театр Dolby принимает вручение наград Академии в 16-й раз, передает ТАСС. Среди участников, в частности, не будет актрисы Натали Портман, которая вынуждена пропустить церемонию из-за беременности, и сирийского кинооператора Халида Хатиба, который снял документальный фильм "Белые шлемы" и которого американские власти не пустили в США. Хатибу власти США в последний момент отказали во въезде из-за наличия "негативной информации" о нем.
Фаворитом нынешней оскаровской церемонии считается музыкальная картина "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмьена Шазелла, которая претендует на премию "Оскар" в 14 категориях. По восемь наград могут завоевать фантастическая лента Дени Вильнева "Прибытие" и лента Барри Дженкинса "Лунный свет", по шесть — новая режиссерская работа Мэла Гибсона "По соображениям совести", " Лев" Гарта Дэвиса и "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана.
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