Стало известно, кто виноват в путанице с лучшим фильмом на "Оскаре"

Председатель американского подразделения аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), которая следит за итогами голосования, определяющего обладателей кинопремии "Оскар", Тим Райан заявил, что ошибка на церемонии вручения "Оскара" случилась из-за человеческого фактора — неверный конверт объявлявшему награду в номинации "Лучший фильм" передал представитель PwC.

Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы перепутали конверты.

"В конце дня мы совершили ошибку, вызванную человеческим фактором", — заявил Райан в интервью изданию USA Today, объяснив, что неверный конверт объявлявшему главную награду "Оскара" в номинации "Лучший фильм" Уоррену Битти передал представитель PwC Брайан Каллинан, который стоял с левой стороны сцены.

Райан добавил, что они поспешили сообщить об ошибке сразу же, как поняли, что произошла ошибка. "Было немного хаотично, и прошло некоторое время прежде, чем мы попали на сцену и сообщили людям об ошибке. К сожалению, прошло достаточно времени, и уже были произнесены две с половиной благодарственных речей", — заявил Райан газете.

Ранее PwC извинилась перед создателями обоих фильмов, пострадавших от ошибки, перед ведущими, а также зрителями шоу и сообщила, что проведет расследование по поводу инцидента.