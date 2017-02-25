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Триллер Пола Верховена «Она» удостоен премии «Сезар» как лучший фильм
Лучшим фильмом в рамках церемонии вручения национальной французской кинопремии «Сезар» признан фильм «Она» (Elle) режиссера Пола Верховена. Лучшей актрисой стала Изабель Юппер, сыгравшая в этой киноленте.
Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» завоевала Дебора Люкумуэна, сыгравшая в фильме «Божественные» (Divines, режиссер Уда Беньямина). В номинации «Лучший зарубежный фильм» победу одержала получившая в прошлом мае «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля кинокартина «Я, Дэниэл Блейк» (I, Daniel Blake) Кена Лоуча.
Лучшим режиссером назвали Ксавье Долана. Он получил награду за фильм «Это всего лишь конец света» (Juste la fin du monde), удостоившийся ранее Гран-при фестиваля в Каннах. Статуэтку «Сезара» господин Долан получил за эту ленту и в номинации «Лучший монтаж». Лучшая мужская роль была сыграна также в этом фильме — соответствующая награда ушла актеру Гаспару Ульелю. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победителем признан Джеймс Тьерре, сыгравший в фильме «Шоколад» (Chocolat, режиссер Рошди Зема).
Актер Джордж Клуни награжден «Почетным Сезаром» за заслуги в кинематографе. Впрочем, о его победе в этой номинации было известно задолго до вручения статуэток.
Напомним, после того как французские активистки феминистского движения призвали бойкотировать намеченную на 24 февраля церемонию вручения кинопремии «Сезар», режиссер Роман Полански отказался от приглашения ее вести. Позднее стало известно, что в связи с отказом господина Полански вручение премии пройдет без председателя.
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