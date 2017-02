Джордж Клуни удостоен почетного "Сезара" за выдающийся вклад в кинематограф

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки. Известность пришла к нему после роли Дага Росса в сериале "Скорая помощь" (ER, 1994-2009). После успеха в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета" (From Dusk Till Dawn, 1995) последовали роли в фильмах "Один прекрасный день" (One Fine Day, 1996), "Бэтмен и Робин" (Batman & Robin, 1997), "Миротворец" (The Peacemaker, 1997), "Идеальный шторм" (The Perfect Storm, 2000), "О, где же ты, брат?" (O Brother, Where Art Thou?, 2000, премия "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль), "Невыносимая жестокость" (Intolerable Cruelty, 2003).