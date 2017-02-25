Джордж Клуни удостоен почетного "Сезара" за выдающийся вклад в кинематограф

Актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни удостоен французской премии "Сезар". Награда была вручена в пятницу вечером на торжественной церемонии в парижском концертном зале "Плейель".

Принимая премию, Клуни поблагодарил французскую Академию кинематографических искусств и техник и подтвердил, что вместе с супругой Амаль Клуни они ждут пополнения в семье. "Я с особенным волнением ожидаю того, что нам предстоит пережить в ближайшие месяцы", - признался актер.

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки. Известность пришла к нему после роли Дага Росса в сериале "Скорая помощь" (ER, 1994-2009). После успеха в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета" (From Dusk Till Dawn, 1995) последовали роли в фильмах "Один прекрасный день" (One Fine Day, 1996), "Бэтмен и Робин" (Batman & Robin, 1997), "Миротворец" (The Peacemaker, 1997), "Идеальный шторм" (The Perfect Storm, 2000), "О, где же ты, брат?" (O Brother, Where Art Thou?, 2000, премия "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль), "Невыносимая жестокость" (Intolerable Cruelty, 2003).

В 2006 году за роль в фильме "Сириана" (Syriana, 2005) он получил "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Третий "Золотой глобус" ему вручили в 2012 году за лучшую мужскую роль в фильме "Потомки" (The Descendants, 2011).

Премия "Сезар", которую иногда еще называют французским "Оскаром", является самой престижной национальной кинопремией во Франции.