NY Post: Роберт Де Ниро вынужден сниматься в кино из-за больших расходов жены

Американский актер Роберт Де Ниро удручен тем, что его супруга Грейс Хайтауэр тратит без остатка все деньги, которые он зарабатывает в кино. Расходы идут на сеть кофеен Grace Hightower & Coffees of Rwanda, которая открылась пять лет назад и постепенно прогорает, сообщила в четверг газета New York Post.

Как уточнило издание, недавно Де Ниро дал выход накопившемуся раздражению, когда сидел с супругой в одном из баров нью-йоркского района Манхэттен. "Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", - заявил он жене при всех.

Сеть Grace Hightower & Coffees of Rwanda недавно разорвала выгодный контракт с продовольственными магазинами Whole Foods. Показательно, что главным спонсором кинофестиваля "Трайбека", основанного Де Ниро, является не предприятие его жены, а кофейный гигант Illy.

Ветерана Голливуда при этом частенько критикуют за то, что он опустился до картин, которые выглядят второразрядными по сравнению с его былыми шедеврами. Достаточно сказать, что в этом году лента "Дедушка легкого поведения" (Dirty Grandpa) и снявшийся в ней Де Ниро выдвинуты на премию "Золотая малина" в номинациях "Худший фильм" и "Худший актер".

Роберт Де Ниро снялся почти в 100 фильмах и более 130 раз был номинирован на различные премии в области кино. Премию "Оскар" он получал дважды: в 1974 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" (The Godfather: Part II) и в 1980 году за главную роль в картине "Бешеный бык" (Raging Bull). Среди других наиболее известных его работ - "Охотник на оленей" (The Deer Hunter, 1978), "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984), "Схватка" (Heat, 1995), "Ронин" (Ronin, 1998).