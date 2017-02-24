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В ритме национализма: украинский музыкант обозвал жителей Донбасса "больными"
Фото: politnavigator.net
Украинский музыкант, пропагандист и экс-замминистра культуры Антон Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый, который является автором популярных у неонацистов песен, заявил, что территория ЛДНР должна быть отгорожена стеной от Украины, передает "Полит Навигатор".
Кроме того, Мухарский обозвал жителей Донбасса "больными". Он предложил дать полгода на переселение всех несогласных с карательной политикой киевской власти в Россию, после чего отгородить регион стеной.
Отметим, Мухарский уверен, что жители Донбасса, которых пытают, похищают и запугивают бойцы карательных батальонов ВСУ, сами виноваты в нынешней ситуации.
Напмоним, что ранее было опубликовано видео, на котором житель ЛНР рассказал журналистам о том, как его и десятки других мирных граждан в Донбассе пытают киевские боевики, заставляя их брать вину за собственные преступления,
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