Мэрил Стрип: Лагерфельд испортил мне «Оскар»

Скандал начался из-за выбора платья, в котором Стрип собиралась появиться на церемонии «Оскар».

Лагерфельд заявил, что кинозвезда отказалась от его модельного платья и предпочла другого дизайнера, потому что может получить от него деньги за рекламу.

Модельер заявил, что для него это неприемлемо – он дарит платья актерам, но не платит за выход в них на публику.

«Она гениальная актриса, но это дешевое поведение», - сказал Лагерфельдт. Его слова разлетелись по мировым СМИ. При этом позже модельер заявил, что мог неправильно понять актрису и сожалеет из-за возникшей ситуации.

В свою очередь актриса заявила, что ни от кого не требовала денег. По ее словам, она в принципе не надевает платья за вознаграждение. Теперь Стрип ждет извинений и говорит, что модельер и СМИ хотят испортить ее появление на "Оскаре".