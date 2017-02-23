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Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни
Фото: Александр Казаков, "Вечерняя Москва"
За время своей деятельность артист получил получил много почетных наград. На 79-м году жизни скончался известный советский и российский актер театра и кино Алексей Петренко.
В 1998 году актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Информация о смерти Алексея Петренко появилась на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.
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