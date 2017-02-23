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Дэвиду Боуи посмертно присуждена BRIT Awards в номинации "Лучший британский исполнитель"
Фото: Дэвид Боуи © EPA/MAURIZIO GAMBARINI
Музыкальная премия BRIT Awards в номинации "Лучший британский исполнитель" посмертно присуждена британскому исполнителю Дэвиду Боуи, скончавшемуся в январе прошлого года.
Церемония вручения наград проходит в среду на концертной площадке O2 в Лондоне.
Боуи эта награда присуждена в третий раз. Он стал первым исполнителем в истории премии, который ей награжден после ухода из жизни.
BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской "Грэмми". В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.
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