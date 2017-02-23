Дэвиду Боуи посмертно присуждена BRIT Awards в номинации "Лучший британский исполнитель"

Музыкальная премия BRIT Awards в номинации "Лучший британский исполнитель" посмертно присуждена британскому исполнителю Дэвиду Боуи , скончавшемуся в январе прошлого года.

Церемония вручения наград проходит в среду на концертной площадке O2 в Лондоне.

Боуи эта награда присуждена в третий раз. Он стал первым исполнителем в истории премии, который ей награжден после ухода из жизни.