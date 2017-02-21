Ольга Бузова поскандалила с Панайотовым

Посмотрев эфир музыкальной премии «Грэмми», исполнитель оказался в расстроенных чувствах.

— Молодой певец Джейкоб Кольер , которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс , получил две статуэтки «Грэмми». Не потому, что папа заплатил, а потому, что действительно очень талантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть, — отметил Александр.

О том, что она стала объектом внимания певца, Ольга узнала от родственников и друзей. Телеведущая посчитала слова Александра гнусным способом напомнить о себе.

— Я это делаю уж точно не для Панайотова. И я была о нем лучшего мнения, болела за него. Я считаю его очень талантливым мальчиком, и мне очень жаль, что единственным способом, чтобы о нем заговорили, он выбрал сказать обо мне, — заявила Ольга.