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Пиво с портретом Сергея Шнурова оскорбило верующих
Фото: 360tv.ru
Верующие Кирова потребовали прекратить выпуск пива «Трифон-Leningrad» c портретом российского рок-музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Кировским следователям поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности пивоваров за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Следователи Ленинского района подтвердили факт поступления заявления и ответили, что проверят местный завод, выпустивший пиво. В органы правосудия обратился местный религиозный активист, юрист Михайлов.
Хотя на этикетке отсутствуют какие-либо изображения православных объектов, он уверен, что пиво назвали в честь почитаемого святого Трифона Вятского. По словам Михайлова, этикетка «оскорбительна для православных верующих», так как «Трифон Вятский — почитаемый святой Вятской и Пермской епархий».
Религиозный активист также известен своим желанием запретить деятельность Церкви Свидетелей Иеговы и проектом закона о миссионерской деятельности в регионе.
Ранее Сергей Шнуров опубликовал стихотворение на тему передачи Исаакиевского собора РПЦ. Музыкант записал видео и выложил в своем Instagram.
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