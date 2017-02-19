Пиво с портретом Сергея Шнурова оскорбило верующих

Верующие Кирова потребовали прекратить выпуск пива «Трифон-Leningrad» c портретом российского рок-музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова . Кировским следователям поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности пивоваров за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Следователи Ленинского района подтвердили факт поступления заявления и ответили, что проверят местный завод, выпустивший пиво. В органы правосудия обратился местный религиозный активист, юрист Михайлов.

Хотя на этикетке отсутствуют какие-либо изображения православных объектов, он уверен, что пиво назвали в честь почитаемого святого Трифона Вятского. По словам Михайлова, этикетка «оскорбительна для православных верующих», так как «Трифон Вятский — почитаемый святой Вятской и Пермской епархий».

Религиозный активист также известен своим желанием запретить деятельность Церкви Свидетелей Иеговы и проектом закона о миссионерской деятельности в регионе.