Тактаров отказался сыграть в Голливуде "русского, убивающего украинцев"

Актер и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от "заманчивого предложения" из Голливуда сыграть "жестокого русского", воюющего на Украине. Об этом он сообщил в Facebook.

В описании роли, которое приводит актер, говорится: "Мужчина, русский, 45-50 лет, Роман — лидер группы русских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся на Украине. "Вырезав" мирную украинскую деревню, Роман и его команда на сбитом американском самолете пускаются в погоню за убегающими от них офицерами военно-морского флота".

Артист признался, что у него "туго с деньгами", но финансовые проблемы не вынудят его согласиться на такое предложение.

"Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это… Лучше голодать", — подчеркнул Тактаров.

Актер не уточнил деталей проекта.