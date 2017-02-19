СМИ: в украинской команде "Евровидения-2017" появились новые топ-менеджеры

Европейский вещательный союз согласовал новых членов творческой команды, которые будут работать над проведением песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве. Об этом сообщил телеканал "UA: Первый".

"В команде, которая занимается подготовкой к песенному конкурсу "Евровидение-2017", произошли некоторые изменения. В ее состав вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк. Их кандидатуры уже согласованы с Европейским вещательным союзом", - говорится в сообщении.

Новые руководители песенного конкурса, как отмечает телеканал, "имеют богатый опыт работы в масштабных международных проектах".

Творческая команда, изначально работавшая над проведением "Евровидения-2017", 13 февраля официально заявила о выходе из проекта. В своем заявлении, под которым стоит 21 подпись, бывшие представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса - заместителя генерального директора телерадиокомпании Павла Грицака, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения-2017". В результате работа команды была полностью заблокирована.

По мнению авторов заявления, новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Кроме того, они указали на "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров".