Актеров сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост скончался в возрасте 91 года

Актер Уоррен Фрост, сыгравший роль доктора Уилла Хайварда в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни, сообщает издание Hollywood Reporter.

"Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни", — цитирует газеты заявление его сына и сценариста сериала Марка Фроста

По информации газеты, актер скончался в пятницу утром в своем доме в городе Миддлбери штата Вермонт.

По данным издания, актер снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Как сообщается, его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае этого года.

Как сообщает Hollywood Reporter, до "Твин Пикса" актер получал небольшие роли в телевизионных шоу, однако получил широкую известность только после выхода сериала.