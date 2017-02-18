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Актеров сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост скончался в возрасте 91 года
Фото: © AP Photo/ John Locher
Актер Уоррен Фрост, сыгравший роль доктора Уилла Хайварда в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни, сообщает издание Hollywood Reporter.
"Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни", — цитирует газеты заявление его сына и сценариста сериала Марка Фроста.
По информации газеты, актер скончался в пятницу утром в своем доме в городе Миддлбери штата Вермонт.
По данным издания, актер снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Как сообщается, его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае этого года.
Как сообщает Hollywood Reporter, до "Твин Пикса" актер получал небольшие роли в телевизионных шоу, однако получил широкую известность только после выхода сериала.
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