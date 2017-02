Главного приза 67-го Берлинале удостоился венгерский фильм о любви

Венгерский фильм On Body and Soul ("О теле и душе") получил "Золотого медведя" — главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля, проходящего с 9 по 19 февраля.

"Эта история двух людей, открывающих мир эмоций и физического желания сначала по отдельности, а потом вместе, рассказана режиссером Ильдико Эньеди с чуткостью, но таким образом, чтобы проступал тонкий юмор", — говорится в описании фильма, опубликованном на сайте Берлинале.

Действие картины разворачивается на скотобойне в Будапеште, которая становится "местом действия для удивительно красивой истории любви".

"Мы хотели представить вам очень простой фильм, как стакан воды, и это было рискованно. Вся моя команда, мои коллеги и я верили в это, но мы не могли знать, приобщатся ли к этому зрители, потому что этот фильм доступен только обладателям щедрого сердца", — цитирует Эньеди агентство Рейтер.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получил финский кинорежиссер Аки Каурисмяки, представивший фильм The Other Side of Hope ("Другая сторона надежды"). Примечательно, что два дня назад Каурисмяки объявил о завершении карьеры. Он снял 18 полнометражных фильмов, которые демонстрировались на ведущих мировых киносмотрах и номинировались на премию "Оскар".

Лучшей актрисой на Берлинале в этом году стала Ким Мин-хи из Южной Кореи, сыгравшая в фильме Хона Сан Су On the Beach at Night Alone ("В одиночестве на пляже ночью"). "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль получил австриец Георг Фридрих благодаря работе немецкого режиссера Томаса Арслана Bright Nights ("Светлые ночи").

Награду за лучший сценарий достался одному из фаворитов этого года — фильму A Fantastic Woman ("Фантастическая женщина") чилийца Себастьяна Лелио . Приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за лучший игровой фильм, открывающий новые перспективы в кинематографе, получила польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину Spoor ("След").

Гран-при международного жюри достался фильму "Школа номер 3" украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках Донбасса.

Главных победителей в этом году выбирало жюри из семи человек, возглавляемое режиссером Полом Верховеном . Судьбы кинокартин, актеров, режиссеров решали также американская актриса Мэгги Джилленхол, известная зрителю, например, по "Темному рыцарю", и мексиканский актер Диего Луна , сыгравший в фильме "Изгой-один. Звёздные войны: Истории".

Фестивал

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Берлинале ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля

Российское кино до 1975 года на Берлинском фестивале представлено не было. Первой картиной, показанной в Берлине, стал фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства". В 2010 году картина Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" увезла сразу трех "Серебряных медведей" — лауреатами конкурса стали актеры Григорий Добрыгин Сергей Пускепалис , а также оператор Павел Костомаров . Добрыгин и Пускепалис разделили приз в номинации "за лучшую актерскую игру", их наградили двумя "медведями". Костомарову присудили приз "за выдающиеся достижения в области искусства" и операторскую работу.

В 2015 году операторы фильма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками" Евгений Привин и Сергей Михальчук получили "Серебряного медведя" за выдающийся вклад в киноискусство.