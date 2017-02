В Лос-Анджелесе назовут обладателей кинопремии "Оскар"

Восемьдесят девятая по счету церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Комплекс Hollywood and Highland Center, где пройдет главное событие кинематографа этого зимнего сезона, на три с лишним часа станет центром внимания мировой аудитории.

Там, в театре Dolby (прежнее название Kodak ), будут названы новые обладатели статуэток, отлитых из британия (сплав белого цвета, состоящий преимущественно из олова и сурьмы. - прим. ТАСС) и покрытых золотом в 24 карата. В прошлом году их было изготовлено ровно 50, в этом году Американская академия киноискусств назовет точное число только после начала церемонии.

Оправдает ли мюзикл все надежды?

Бесспорным фаворитом оскаровского сезона выглядит музыкальная картина "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) 32-летнего режиссера Дэмьена Шазелла , родившегося в штате Род-Айленд. В этом году мюзикл получил американскую кинопремию "Золотой глобус" во всех семи категориях, в которых он был представлен. В прошлом максимально приблизились к этому результату фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978). Каждая из лент была удостоена шести "Золотых глобусов".

Президенту Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс осталось лишь развести руками, парируя вопросы о тотальном доминировании детища Шазелла. "Я считаю, что Голливуду не может не нравиться фильм со столь отличным сценарием, очень хорошей режиссурой, мастерской игрой актеров и всеми остальными аспектами. Все это вместе и дает 14 номинаций", - констатировала она.

Картина повествует об истории любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех. Эта лента претендует на премию "Оскар" в четырнадцати категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший костюм", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучшая песня". Подобного в истории Американской академии киноискусств удавалось достичь творческим коллективам только двух фильмов: "Все о Еве" (All About Eve, 1950) и "Титаник"’ (Titanic, 1997).

Вопрос заключается в том, насколько "Ла-Ла Ленду" удастся реализовать свой потенциал. Лента "Все о Еве" в конечном счете завоевала шесть "Оскаров", а "Титаник" - 11.

Остальные претенденты

Эксперты уверены, что "Ла-Ла Ленд", которого называют глотком свежего воздуха, с легкостью победить в двух наиболее престижных категориях. В номинации "Лучший фильм" мюзикл конкурирует с картинами "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Лев", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Вильнев ("Прибытие"), Гибсон ("По соображениям совести"), Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Лонерган ("Манчестер у моря") и Дженкинс ("Лунный свет") борются за звание "Лучшего режиссера".

Статуэтку "Оскар" в категории "Оригинальный сценарий" могут получить англичанин Тейлор Шеридан ("Любой ценой"), американец Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), грек Йоргос Лантимос ("Лобстер", The Lobster), американец Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Майк Миллс ("Женщины ХХ века, 20th Century Women). Самые высокие шансы на победу, по мнению экспертов, у Лонергана ввиду сложности сценария "Манчестера у моря". Шазелл считается наиболее сильным соперником своего соотечественника в данной категории, однако победа за сценарий к мюзиклу в последний раз присуждалась 61 год назад.

В номинации "Адаптированный сценарий" представлены американец Эрик Хайссерер ("Прибытие"), американец Огаст Уилсон ("Ограды"), американцы Эллисон Шредер и Тед Мелфи ("Скрытые фигуры"), австралиец Люк Дэвис ("Лев") и американец Дженкинс ("Лунный свет"). В этой категории исход далеко не предрешен, наблюдатели уверенно ставят на первое место работу Дженкинса, однако не исключают, что победить может сценарий "Прибытия" или "Льва", завоевавших награды "Выбор критиков" в США и британской BAFTA.

Зарубежные фильмы

"Тони Эрдманн" и "Коммивояжер" в текущем году были номинированы на вторую по престижности в США кинопремию "Золотой глобус", но в итоге уступили французской ленте "Она" (Elle) с актрисой Изабель Юппер в главной роли.

Эксперты, признавая достоинства детища Марен Аде, все же сулят победу Фархади, фильм которого "Развод Надера и Симин" (Jodaeiye Nader az Simin, 2011) был удостоен целого ряда международных премий, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса". Перспектива весьма заманчивая, так как вторая победа в борьбе за награду Американской академии киноискусств поставит иранского режиссера в один ряд с такими мэтрами кино, как Федерико Феллини (четыре "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") и Ингвар Бергман (три "Оскара").

Картина "Рай" (2016) российского режиссера Андрея Кончаловского входила в так называемый шорт-лист претендентов на "Оскара", однако в число номинантов так и не попала. Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру.

У актеров не все предрешено

Не менее сильные соперницы собрались в категории "Лучшая актриса второго плана": Николь Кидман ("Лев"), Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"). В этой номинации успех сулят Дэвис, так как ее работа уже получила высокую оценку Гильдии киноактеров США и британской BAFTA.

В категории "Лучший актер" борются Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Предпочтения экспертов на стороне Аффлека, однако не исключена победа Вашингтона, которого восемь раз номинировали на "Оскар" и который получил две статуэтки за работу в картинах "Тренировочный день" (Training Day, 2001) и "Доблесть" (Glory, 1989).

Претендентами на премию в номинации "Лучший актер второго плана" являются Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Махершала Али ("Лунный свет"), Дев Патель ("Лев"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря") и Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals). В этой категории награду, по оценкам критиков, должен получить Али.

Технические номинации

В номинацию "Лучший анимационный фильм" включена лента "Зверополис" (Zootopia), которая уже завоевала кинопремию "Золотой глобус". Лента рассказывает о городе, в котором живут различные животные. Новому стражу порядка приходится расследовать дело об исчезновении зверей.

Наравне с ней за победу борются "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings), "Моана" (Moana), "Жизнь кабачка" (My Life as a Zucchini), "Зверопой" (Sing) и "Красная черепаха" (The Red Turtle).

В категории "Лучший костюм" за почетную награду сражаются "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, художник по костюмам Коллин Этвуд), "Джеки" (Jackie, Мадлин Фонтен), "Флоренс Фостер Дженкинс" (Консолата Бойл), "Ла-Ла Ленд" (Мэри Зофрис) и "Союзники" (Allied, Джоанна Джонстон). В номинации грима и причесок соперничают картина "Вторая жизнь Уве", "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) Дэвида Эйра и "Звездный путь: Бесконечность" (Star Trek Beyond) из культовой американской киносаги "Звездный путь" (Star Trek).

Уроки прошлого года

Американская киноакадемия учла уроки прошлых двух лет, когда она подвергалась жесткой критике и даже бойкоту за признаки дискриминации по расовому признаку. В прошлом году у всех 20 номинированных актеров и актрис был светлый оттенок кожи. На этот раз семеро являются афроамериканцами или выходцами из стран Юго-Восточной Азии. Из номинантов на звание лучшего фильма тема сегрегации присутствует в четырех, в том числе во "Льве", "Скрытых фигурах", "Манчестере у моря".

Киноакадемия фактически проигнорировала новую работу мэтра кинематографа Мартина Скорсезе "Молчание" (Silence). Эта лента с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером Лиамом Нисоном в главных ролях рассказывает о преследованиях, которым подверглись два священника-иезуита в Японии в XVII веке. "Молчанию" нашлось место лишь в номинации "Лучший звукомонтаж".

Леонардо Ди Каприо. Известно, что прославленный режиссер собирал материал и работал над этим фильмов 28 лет. Скорсезе был номинирован на "Оскар" 11 раз, однако завоевал лишь одну статуэтку - за ленту "Отступники" (The Departed, 2006) с Джеком Николсоном

Новый ведущий и 40 звезд

Вести церемонию награждения победителей на сцене театра Dolby, рассчитанного на 3,3 тыс. зрителей, в воскресенье будет популярный комик Джимми Киммел . Этот 49-летний создатель телешоу Jimmy Kimmel Live! сменил в амплуа ведущего церемонии темнокожего комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем шоу-бизнеса, которому было доверено вести поочередно вручения американской телевизионной премии "Эмми" и кинопремии "Оскар".

Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.

34 млн зрителей в США

Академия уделяет пристальное внимание освещению церемонии. На шоу в этом году аккредитованы представители 744 СМИ. Только дефиле звезд по красной ковровой дорожке перед входом в Dolby отрабатывают порядка ста фотографов и журналистов.

Как сообщила газета Los Angeles Times, с текущего года Академия требует от СМИ от $75 тысяч до $500 тысяч за право вести прямой репортаж с красной ковровой дорожки. При помощи этого дополнительного источника дохода, утверждает издание, она рассчитывает собрать около $400 млн для строительства нового музея кино на пересечении бульвара Уилшир и Фэрфакс-авеню в Лос-Анджелесе. В Академии и телекомпании ABC отказались комментировать эту информацию.

По разным оценкам, только в США церемонию вручения наград посмотрят более 34 млн зрителей.

Самой продолжительной в истории была 74-я церемония вручения "Оскаров" в 2002 году. Она длилась 4 часа 23 минуты. Самой короткой признана 31-я церемония в 1959 году - 1 час 40 минут.

Церемонию покажут телезрителям 225 стран.