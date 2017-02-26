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В Лос-Анджелесе назовут обладателей кинопремии "Оскар"
Фото: © EPA/JUSTIN LANE
Восемьдесят девятая по счету церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Комплекс Hollywood and Highland Center, где пройдет главное событие кинематографа этого зимнего сезона, на три с лишним часа станет центром внимания мировой аудитории.
Там, в театре Dolby (прежнее название Kodak), будут названы новые обладатели статуэток, отлитых из британия (сплав белого цвета, состоящий преимущественно из олова и сурьмы. - прим. ТАСС) и покрытых золотом в 24 карата. В прошлом году их было изготовлено ровно 50, в этом году Американская академия киноискусств назовет точное число только после начала церемонии.
Оправдает ли мюзикл все надежды?
Бесспорным фаворитом оскаровского сезона выглядит музыкальная картина "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) 32-летнего режиссера Дэмьена Шазелла, родившегося в штате Род-Айленд. В этом году мюзикл получил американскую кинопремию "Золотой глобус" во всех семи категориях, в которых он был представлен. В прошлом максимально приблизились к этому результату фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978). Каждая из лент была удостоена шести "Золотых глобусов".
Президенту Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс осталось лишь развести руками, парируя вопросы о тотальном доминировании детища Шазелла. "Я считаю, что Голливуду не может не нравиться фильм со столь отличным сценарием, очень хорошей режиссурой, мастерской игрой актеров и всеми остальными аспектами. Все это вместе и дает 14 номинаций", - констатировала она.
Картина повествует об истории любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех. Эта лента претендует на премию "Оскар" в четырнадцати категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший костюм", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучшая песня". Подобного в истории Американской академии киноискусств удавалось достичь творческим коллективам только двух фильмов: "Все о Еве" (All About Eve, 1950) и "Титаник"’ (Titanic, 1997).
Вопрос заключается в том, насколько "Ла-Ла Ленду" удастся реализовать свой потенциал. Лента "Все о Еве" в конечном счете завоевала шесть "Оскаров", а "Титаник" - 11.
Остальные претенденты
Остальные претенденты на "Оскар" следуют за лидером с заметным отрывом. По восемь наград могут завоевать фантастическая картина Дени Вильнева "Прибытие" (Arrival) и лента Барри Дженкинса "Лунный свет" (Moonlight), по шесть - новая режиссерская работа Мэла Гибсона "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge), "Лев" (Lion) Гарта Дэвиса и "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана. По четыре номинации у ленты "Ограды" (Fences) Дензела Вашингтона и "Любой ценой" (Hell or High Water) Кевина Маккензи, три - у картины "Скрытые фигуры" (Hidden Figures) режиссера Теда Мелфи.
Эксперты уверены, что "Ла-Ла Ленд", которого называют глотком свежего воздуха, с легкостью победить в двух наиболее престижных категориях. В номинации "Лучший фильм" мюзикл конкурирует с картинами "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Лев", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Вильнев ("Прибытие"), Гибсон ("По соображениям совести"), Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Лонерган ("Манчестер у моря") и Дженкинс ("Лунный свет") борются за звание "Лучшего режиссера".
Статуэтку "Оскар" в категории "Оригинальный сценарий" могут получить англичанин Тейлор Шеридан ("Любой ценой"), американец Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), грек Йоргос Лантимос ("Лобстер", The Lobster), американец Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Майк Миллс ("Женщины ХХ века, 20th Century Women). Самые высокие шансы на победу, по мнению экспертов, у Лонергана ввиду сложности сценария "Манчестера у моря". Шазелл считается наиболее сильным соперником своего соотечественника в данной категории, однако победа за сценарий к мюзиклу в последний раз присуждалась 61 год назад.
В номинации "Адаптированный сценарий" представлены американец Эрик Хайссерер ("Прибытие"), американец Огаст Уилсон ("Ограды"), американцы Эллисон Шредер и Тед Мелфи ("Скрытые фигуры"), австралиец Люк Дэвис ("Лев") и американец Дженкинс ("Лунный свет"). В этой категории исход далеко не предрешен, наблюдатели уверенно ставят на первое место работу Дженкинса, однако не исключают, что победить может сценарий "Прибытия" или "Льва", завоевавших награды "Выбор критиков" в США и британской BAFTA.
Зарубежные фильмы
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены австралийская картина "Танна" (Tanna, 2015) режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, отмеченная несколькими премиями на Венецианском кинофестивале в прошлом году, датская "Моя земля" (Land of Mine, 2015) Мартина Зандвлиета, немецкая "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann, 2016) Марен Аде, иранская "Коммивояжер" (The Salesman, 2016) Асгара Фархади и шведская "Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove, 2015) Ханнеса Холма.
"Тони Эрдманн" и "Коммивояжер" в текущем году были номинированы на вторую по престижности в США кинопремию "Золотой глобус", но в итоге уступили французской ленте "Она" (Elle) с актрисой Изабель Юппер в главной роли.
Эксперты, признавая достоинства детища Марен Аде, все же сулят победу Фархади, фильм которого "Развод Надера и Симин" (Jodaeiye Nader az Simin, 2011) был удостоен целого ряда международных премий, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса". Перспектива весьма заманчивая, так как вторая победа в борьбе за награду Американской академии киноискусств поставит иранского режиссера в один ряд с такими мэтрами кино, как Федерико Феллини (четыре "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") и Ингвар Бергман (три "Оскара").
Картина "Рай" (2016) российского режиссера Андрея Кончаловского входила в так называемый шорт-лист претендентов на "Оскара", однако в число номинантов так и не попала. Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру.
У актеров не все предрешено
Лучшими актрисами могут стать Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг", Loving), Натали Портман ("Джеки", Jackie), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins). Наблюдатели не без некоторого сожаления прогнозируют триумф Стоун ввиду того, насколько блестяще она поет, танцует и играет в полюбившемся зрителям "Ла-Ла Ленде". Однако есть мнение, что в плане актерского мастерства всех соперниц затмила француженка Юппер, которая, если не получит премию, встанет в один ряд с такими легендами кино, как Грета Гарбо и Питер О'Тул (никогда не удостаивались "Оскара").
Не менее сильные соперницы собрались в категории "Лучшая актриса второго плана": Николь Кидман ("Лев"), Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"). В этой номинации успех сулят Дэвис, так как ее работа уже получила высокую оценку Гильдии киноактеров США и британской BAFTA.
В категории "Лучший актер" борются Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Предпочтения экспертов на стороне Аффлека, однако не исключена победа Вашингтона, которого восемь раз номинировали на "Оскар" и который получил две статуэтки за работу в картинах "Тренировочный день" (Training Day, 2001) и "Доблесть" (Glory, 1989).
Претендентами на премию в номинации "Лучший актер второго плана" являются Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Махершала Али ("Лунный свет"), Дев Патель ("Лев"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря") и Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals). В этой категории награду, по оценкам критиков, должен получить Али.
Технические номинации
В номинацию "Лучший анимационный фильм" включена лента "Зверополис" (Zootopia), которая уже завоевала кинопремию "Золотой глобус". Лента рассказывает о городе, в котором живут различные животные. Новому стражу порядка приходится расследовать дело об исчезновении зверей.
Наравне с ней за победу борются "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings), "Моана" (Moana), "Жизнь кабачка" (My Life as a Zucchini), "Зверопой" (Sing) и "Красная черепаха" (The Red Turtle).
В категории "Лучший костюм" за почетную награду сражаются "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, художник по костюмам Коллин Этвуд), "Джеки" (Jackie, Мадлин Фонтен), "Флоренс Фостер Дженкинс" (Консолата Бойл), "Ла-Ла Ленд" (Мэри Зофрис) и "Союзники" (Allied, Джоанна Джонстон). В номинации грима и причесок соперничают картина "Вторая жизнь Уве", "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) Дэвида Эйра и "Звездный путь: Бесконечность" (Star Trek Beyond) из культовой американской киносаги "Звездный путь" (Star Trek).
На премию за "Лучшие визуальные эффекты" претендуют ленты "Глубоководный горизонт" (Deepwater Horizon) Питера Берга, "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange) Скотта Дерриксона, "Книга джунглей" (The Jungle Book) Джона Фавро, мультипликационная "Кубо. Легенда о самурае" Трэвиса Найта и "Изгой-один: Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story) Гарета Эдвардса.
Уроки прошлого года
Американская киноакадемия учла уроки прошлых двух лет, когда она подвергалась жесткой критике и даже бойкоту за признаки дискриминации по расовому признаку. В прошлом году у всех 20 номинированных актеров и актрис был светлый оттенок кожи. На этот раз семеро являются афроамериканцами или выходцами из стран Юго-Восточной Азии. Из номинантов на звание лучшего фильма тема сегрегации присутствует в четырех, в том числе во "Льве", "Скрытых фигурах", "Манчестере у моря".
Киноакадемия фактически проигнорировала новую работу мэтра кинематографа Мартина Скорсезе "Молчание" (Silence). Эта лента с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером и Лиамом Нисоном в главных ролях рассказывает о преследованиях, которым подверглись два священника-иезуита в Японии в XVII веке. "Молчанию" нашлось место лишь в номинации "Лучший звукомонтаж".
Известно, что прославленный режиссер собирал материал и работал над этим фильмов 28 лет. Скорсезе был номинирован на "Оскар" 11 раз, однако завоевал лишь одну статуэтку - за ленту "Отступники" (The Departed, 2006) с Джеком Николсоном и Леонардо Ди Каприо.
Новый ведущий и 40 звезд
Вести церемонию награждения победителей на сцене театра Dolby, рассчитанного на 3,3 тыс. зрителей, в воскресенье будет популярный комик Джимми Киммел. Этот 49-летний создатель телешоу Jimmy Kimmel Live! сменил в амплуа ведущего церемонии темнокожего комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем шоу-бизнеса, которому было доверено вести поочередно вручения американской телевизионной премии "Эмми" и кинопремии "Оскар".
Часть почетных обязанностей Киммела делегирована целому созвездию из более чем 40 голливудских знаменитостей. Вскрывать конверты с именами победителей и развлекать зрителей будут Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Хавьер Бардем и многие другие. Украсят вечер своим присутствием бесподобные Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн, Эмма Стоун и Алисия Викандер.
Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.
34 млн зрителей в США
Академия уделяет пристальное внимание освещению церемонии. На шоу в этом году аккредитованы представители 744 СМИ. Только дефиле звезд по красной ковровой дорожке перед входом в Dolby отрабатывают порядка ста фотографов и журналистов.
Как сообщила газета Los Angeles Times, с текущего года Академия требует от СМИ от $75 тысяч до $500 тысяч за право вести прямой репортаж с красной ковровой дорожки. При помощи этого дополнительного источника дохода, утверждает издание, она рассчитывает собрать около $400 млн для строительства нового музея кино на пересечении бульвара Уилшир и Фэрфакс-авеню в Лос-Анджелесе. В Академии и телекомпании ABC отказались комментировать эту информацию.
По разным оценкам, только в США церемонию вручения наград посмотрят более 34 млн зрителей.
Самой продолжительной в истории была 74-я церемония вручения "Оскаров" в 2002 году. Она длилась 4 часа 23 минуты. Самой короткой признана 31-я церемония в 1959 году - 1 час 40 минут.
Церемонию покажут телезрителям 225 стран.
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