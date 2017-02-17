Посольство РФ в Лондоне обвинило ВВС в дискредитации ЧМ-2018

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало документальный фильм телеканала ВВС-2 под названием «Армия российских хулиганов» — о футбольных болельщиках, со стороны которых иностранным фанатам на ЧМ-2018 в России якобы «стопроцентно гарантировано насилие». По мнению дипломатов, сюжет фильма был намеренно скомпонован таким образом, чтобы максимально дискредитировать предстоящий мундиаль, передает «РИА Новости».

В заявлении посольства говорится, что просмотр фильма вызывает шок и оставляет ощущение сознательного намерения его создателей «посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию», — и отбить охоту к совершению подобных поездок.

«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе и съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира», — заявили в российском посольстве, напомнив, что аналогичная кампания проводилась перед Олимпийскими играми 2014 года, проходившими в Сочи.

Авторы фильма использовали в качестве материала события чемпионата Европы по футболу 2016 года, в ходе которого столкновения группировок фанатов из РФ и Великобритании привели к травмам десятков английских болельщиков, причем два человека впали в кому. При этом отмечалось, что российские фанаты были в меньшинстве.

В фильме ВВС-2 утверждается, что к чемпионату мира по футболу 2018 года российские болельщики с разрешения Кремля сколачивают военизированные отряды, чтобы превратить мундиаль в «фестиваль насилия». Британский телеканал даже показал нескольких молодых людей, якобы участвующих в этой подготовке.