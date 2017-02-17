Алексей Панин вернулся в кино

Актер Алексей Панин спустя два года получил новую роль в фильме.

В новой картине Владимира Бортко он сыграет ополченца в картине «Убийство городов».

— Мой герой достаточно неоднозначный: он ополченец, но далеко не белый и пушистый. С криминальным прошлым. По своим сегодняшним поступкам он, безусловно, герой, но с неоднозначной биографией, — рассказал Алексей.

По словам актера, он был счастлив получить предложение о сотрудничестве, поскольку в его жизни целых два года был простой в творческой биографии, а теперь он вернется на экраны, причем не в дешевом сериале, а полнометражном фильме и уважаемого режиссера. Кроме того, теперь имя эпатажного актера будет фигурировать не только в желтой хронике, но и появится возможность говорить о его профессиональных успехах.