Команда по подготовке "Евровидения" в Киеве заявила о прекращении работы

Команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса "Евровидения-2017" на Украине, официально заявила о прекращении работы, передает в понедельник украинское интернет-издание "Страна.ua".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Мы, команда "Евровидения", для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса… В декабре после обеспечения нашей команды подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине", — говорится в совместном заявлении, опубликованном изданием.

Как пишет "Страна.ua", назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, о чем сообщалось руководству Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Госкомтелерадио и представителям кабмина.

"За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новым руководством конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине", — отмечается в заявлении.

Авторы заявления считают, что новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, а также юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами мешают качественной и своевременной подготовке к проведению "Евровидения".

В НТКУ заявили РИА Новости, что не комментируют данное заявление.