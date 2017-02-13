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Стивен Фрай на церемонии вручения BAFTA пошутил про российских хакеров
Британский актер и шоумен Стивен Фрай на церемонии вручения премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) пошутил, что победителей выбрали российские хакеры.
Церемония прошла в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне, большинство наград достались американцам.
"Ну давайте посмотрим, кого там русские выбрали победителями", — пошутил Фрай, открывая церемонию награждения.
Американский актер Кейси Аффлек стал лауреатом BAFTA в категории "Лучший актер" за "Манчестер у моря". Лучшим фильмом был назван мюзикл "Ла-Ла Ленд". Американская актриса Эмма Стоун получила приз за лучшую женскую роль в "Ла-Ла Ленде", а лучшим режиссером назван снявший этот мюзикл американец Дэмьен Шазелл. Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над картиной "Манчестер у моря".
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