Стивен Фрай на церемонии вручения BAFTA пошутил про российских хакеров

Британский актер и шоумен Стивен Фрай на церемонии вручения премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) пошутил, что победителей выбрали российские хакеры.

Церемония прошла в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне, большинство наград достались американцам.

"Ну давайте посмотрим, кого там русские выбрали победителями", — пошутил Фрай, открывая церемонию награждения.