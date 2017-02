WP: американский джазовый музыкант Эл Джерро скончался в возрасте 76 лет

Американский джазовый музыкант, семикратный обладатель премии Grammy Эл Джерро скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил его представитель, пишет газета The Washington Post.

По информации издания, Джерро умер в госпитале в Лос-Анджелесе.

Свой дебютный альбом We Got By музыкант выпустил в 1975 году. В 1978-м он впервые удостоился премии Grammy в категории "Лучший вокальный джазовый альбом". В 2001 году Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".