Елена Темникова не поедет на «Евровидение»!

Нюша (26), Елена Темникова (31), Александр Панайотов (32), Дарья Антонюк (21) (победительница шоу «Голос») и группа «Soprano Турецкого» - именно так еще совсем недавно выглядел шорт-лист «Евровидения». Но кандидатов от России становится все меньше – сначала от участия отказалась Нюша, а теперь и Елена Темникова, на данный момент лидер зрительского голосования, заявила «Комсомольской правде», что благодарна за поддержку, но посвятить все время репетициям в этом году не готова.

Но ты все еще можешь принять участие в голосовании в официальной группе «Евровидения» в «Вконтакте»! Имя победителя (в гонке остались Панайотов и Антонюк) огласят 10 марта.

Все меньше претендентов на участие в «Евровидении» становится и в Украине. Вчера прошел второй полуфинал, в котором одержали победу Екатерина Прищепа (Illaria) (30) и Рожден Ануси (Rozhden). Напомним, в первом полуфинале больше всего баллов набрали Татьяна Решетняк (Tayanna) (32) и группа «Сальто назад». Третий отбор пройдет 18 февраля, а уже 25-го Украина назовет имя своего представителя. Напомним, в этом году именно Киев (с 9 по 13 мая) принимает гостей музыкального конкурса, так как в 2016-м первое место на «Евровидении» заняла украинская певица Джамала (33).

В Киеве уже даже определились с эмблемой и лозунгом: фразу Celebrate Diversity («Праздновать разнообразие») все восприняли спокойно, а вот эмблема, женское ожерелье, вызвала немало споров. Многие зрители заявили, что украшение больше похоже на ошейник или калач.