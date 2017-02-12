Бабушка Бритни: фанаты не узнали поп-звезду на вечеринке «Грэмми»

Фанаты не узнали американскую поп-звезду Бритни Спирс , которая появилась на ковровой дорожке вечеринки в честь "Грэмми" в отеле "The Beverly Hilton" в обтягивающем прозрачном платье, которое явило миру ее неожиданно плоский бюст, сообщает "Комсомольская правда".

Кроме ее собственного тела, "подставить" Бритни умудрились и визажисты, которые сделали ей макияж, старящий 36-летнюю певицу на пару десятков лет, а также придающий ей заплаканный вид.

При этом, платье Бритни показало также и то, на сколько сильно она похудела. Артистка держит себя в ежовых рукавицах и постоянно тренируется в спортзале.