За две недели до премии «Оскар» в Голливуде возникла угроза теракта

Уже совсем скоро на сцене Театра Долби назовут имена победителей премии «Оскар». За две недели до этого важнейшего события в киноиндустрии на территории Голливуда был обнаружен подозрительный пакет, в котором предположительно могла находиться бомба.

ROAD CLOSURE: Hollywood Bl b/t Highland Av & Hawthorne Ave Hollywood, closed due to suspicious package on the Red Line. Please stay away. pic.twitter.com/6htYaN2ONv — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 11 февраля 2017 г.

В пятницу пакет заметили на станции метро: прибывшие эксперты сразу же оцепили территорию, включая не только прилегающие станции метро, но и ближайшие улицы. Однако, к счастью, вопреки предположениям, бомбы обнаружено не было.