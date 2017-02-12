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За две недели до премии «Оскар» в Голливуде возникла угроза теракта

Уже совсем скоро на сцене Театра Долби назовут имена победителей премии «Оскар». За две недели до этого важнейшего события в киноиндустрии на территории Голливуда был обнаружен подозрительный пакет, в котором предположительно могла находиться бомба.
В пятницу пакет заметили на станции метро: прибывшие эксперты сразу же оцепили территорию, включая не только прилегающие станции метро, но и ближайшие улицы. Однако, к счастью, вопреки предположениям, бомбы обнаружено не было.

Фото: East News

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