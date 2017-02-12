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В США объявят лауреатов музыкальной премии Grammy
Фото: © EPA/MIKE NELSON
Лауреаты одной из самых престижных музыкальных премий Grammy будут объявлены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ходе 59-й ежегодной церемонии. Награда присуждается Национальной академией искусств и техники грамзаписи США.
Самыми почетными номинациями считается так называемая основная четверка, в которую входят "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".
Главные соперницы - Бейонсе и Адель
Наибольшее число номинаций по всем 84 категориям получили в этом году: Бейонсе - девять, Канье Уэст, Дрейк и Рианна - по восемь, исполнитель хип-хопа Chance the Rapper - семь, а также британская певица Адель и американский дуэт Twenty one pilots - по пять номинаций.
Вместе с тем главными соперницами музыкальные критики называют Бейонсе и Адель, которые выдвинуты сразу в трех из четырех основных номинаций. В категории "Песня года" Бейонсе будет бороться за награду с композицией Formation, а Адель - с песней Hello. Кроме них, номинантами данной категории стали также Лукас Грэм с композицией 7 Years, Майк Познер - с I Took a Pill In Ibiza, а также Джастин Бибер с песней Love Yourself.
В категории "Альбом года" конкуренцию друг другу составят Бейонсе с альбомом Lemonade, Адель с альбомом "25", рэпер Дрейк - с диском Views, Джастин Бибер - с Purpose, а также Старгилл Симпсон с пластинкой A Sailor's Guide to Earth. Бейонсе, Адель и Грэм названы также в качестве претендентов на Grammy в категории "Запись года" вместе с Рианной, Дрейком и группой Twenty one pilots.
На награду в категории "Лучший новый исполнитель" претендуют Chance the Rapper, Маррен Моррис, The Chainsmokers, Андерсон Паак и Келси Беллерини. Нетребко - номинант Grammy за "Лучший классический сольный альбом"
Солистка Мариинского театра Анна Нетребко может получить премию в категории "Лучший классический сольный альбом". Популярная во всем мире оперная дива удостоена номинации за альбом Verismo (в переводе с итальянского - "Реализм"). В него включены арии из опер "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа; "Андреа Шенье" Умберто Джордано; "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Тоска" и "Манон Леско" Джакомо Пуччини; "Паяцы" Руджеро Леонкавалло; "Мефистофель" Арриго Бойто; "Валли" Альфредо Каталани и "Джоконда" Амилькаре Понкьелли. В записи альбома принимал участие симфонический оркестр Национальной академии Святой Цецилии в Риме под управлением британского дирижера Антонио Паппано.
Конкуренцию российской исполнительнице в этой номинации составит чешская певица Магдалена Кожена (альбом Monteverdi), француженка Сабина Девьель (альбом Mozart: The Weber Sisters), британский оперный и камерный певец Иэн Бостридж (альбом Shakespeare Songs) и немецкая певица Доротея Решманн (альбом Schumann & Berg).
Альбом Shostakovich: Under Stalin’s Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением латвийского дирижера Андриса Нелсонса претендует сразу на две категории - "Лучшее исполнение оркестра" и "Лучшая техническая звукозапись классического альбома. "Звезды" против премии Между тем, некоторые известные американские исполнители могут бойкотировать церемонию вручения престижной премии, считая ее необъективной и дискриминирующей отдельных музыкантов. Молодой певец и композитор в стиле хип-хоп Фрэнк Оушен отказался представить на рассмотрение оргкомитета Grammy свой последний, наиболее успешный альбом Blonde. В конце прошлого года он заявил журналистам, что сомневается в объективности всей организации Grammy и ее представителей, так как "они, кажется, не очень хорошо относятся к тем людям, происхождение которых схоже с моим".
Чернокожий музыкант призвал коллег последовать примеру игрока американского футбола Клина Каперника, который на одном из матчей не поднялся во время исполнения национального гимна США в знак протеста против обострившейся, по его словам, дискриминации афроамериканцев в стране.
В свою очередь, Канье Уэст заявил, что намерен бойкотировать церемонию, если Фрэнк Оушен не попадет в номинанты. "Чаще всего в этом году я слушал именно альбом Фрэнка Оушена Blonde. Прямо говорю - если он не попадет ни в одну категорию, то я не приду на Grammy, - пообещал Уэст. Год назад он призывал организаторов премии к диалогу, чтобы выбор кандидатов был более адекватным и отвечал принципам разнообразия культур.
Нынешнюю церемонию может пропустить и Джастин Бибер, который также сомневается в объективности премии, несмотря на то, что его альбом попал в одну из номинаций. Популярный исполнитель считает Grammy "не соответствующей нынешнему времени и необъективной, особенно в отношении молодых певцов".
Один из самых успешных музыкантов прошлого года, Дрейк, также пропустит церемонию, хотя его произведения попали сразу в восемь номинаций. В день вручения награды он будет находиться в Европе с гастролями, однако музыкальные критики считают, что это совпадение отнюдь не случайно. Дело в том, что за последние годы общее число номинаций Grammy, куда попадал Дрейк и его произведения, составили не менее 30, но премию он получил лишь однажды, в 2013 году.
В нынешнем году на престижную награду претендовали 21 тысяча произведений, прозвучавших в период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. В голосовании по выдвижению номинантов во всех 84 категориях участвовали в общей сложности 13 тысяч человек. Трансляцию церемонии, которая проходит в спортивно-развлекательном комплексе "Степлс", осуществляет телеканал CBS, вести ее будет британский киноактер Джеймс Корден.
Впервые премия Grammy была вручена 4 мая 1959 года, вел церемонию Фрэнк Синатра. С тех пор награждение проводится ежегодно, а начиная с 2004 года - проходит в Лос-Анджелесе.
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