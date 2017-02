В США объявят лауреатов музыкальной премии Grammy

Лауреаты одной из самых престижных музыкальных премий Grammy будут объявлены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ходе 59-й ежегодной церемонии. Награда присуждается Национальной академией искусств и техники грамзаписи США.

Самыми почетными номинациями считается так называемая основная четверка, в которую входят "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".

Наибольшее число номинаций по всем 84 категориям получили в этом году: Бейонсе - девять, Канье Уэст, Дрейк и Рианна - по восемь, исполнитель хип-хопа Chance the Rapper - семь, а также британская певица Адель и американский дуэт Twenty one pilots - по пять номинаций.

Вместе с тем главными соперницами музыкальные критики называют Бейонсе и Адель, которые выдвинуты сразу в трех из четырех основных номинаций. В категории "Песня года" Бейонсе будет бороться за награду с композицией Formation, а Адель - с песней Hello. Кроме них, номинантами данной категории стали также Лукас Грэм с композицией 7 Years, Майк Познер - с I Took a Pill In Ibiza, а также Джастин Бибер с песней Love Yourself.