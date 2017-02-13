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Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил британскую кинопремию BAFTA как лучший фильм

Британская киноакадемия выбрала лучший фильм 2016 года
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Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший фильм".
Церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне.
Нынешний год — юбилейный для самой престижной британской кинопремии, ей исполняется 70 лет. Церемонию уже в 12-й раз ведет известный актер и шоумен Стивен Фрай. На вручение премий получили приглашение две тысячи человек.
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