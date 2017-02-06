Игоря Крутого прооперировали в Америке

Из-за операции Крутой отменил участие в съемках первого этапа шоу "Ты — супер" (аналог детского "Голоса") на НТВ.

«За неделю до премьеры в составе судей у нас произошли изменения. В силу личных обстоятельств Игорь Крутой станет ментором конкурсантов только на следующем этапе», - заявили в пресс-службе НТВ.

Помощник композитора рассказал, что поездка к врачам в США была запланирована у Крутого давно. «Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры», - сказал он.