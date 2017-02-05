На Украине состоялся первый полуфинал отбора участника "Евровидения"

Первый полуфинал национального отбора участника конкурса "Евровидение-2017" от Украины состоялся в Киеве в субботу.

По его итогам в финал прошли два конкурсанта — певица TAYANNA с песней I Love You и группа "Сальто назад" с песней "О, мамо!"

В первом полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались. Второй и третий полуфиналы состоятся 11 и 18 февраля, а финал — 25 февраля.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.