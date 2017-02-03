Скончалась старейшая актриса России

Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на молодежный театр «Глобус».

Актриса скончалась 3 февраля в Новосибирске. Она была старейшей актрисой страны.

Прощание с артисткой состоится 6 февраля в Доме актера.

Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Новониколаевске (Новосибирске). В театре «Глобус» (ранее ТЮЗ) она стала играть с 1930 года, став одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии.

Одну из самых ярких своих ролей - Королеву в спектакле «Двенадцать месяцев» - она сыграла в московском ТЮЗе. В 55 лет она завершила актерскую карьеру, желая остаться «ребенком в памяти детей».