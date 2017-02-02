Украина пустит на «Евровидение» не представляющих угрозу зрителей и артистов

Украинские власти заверили, что на музыкальный конкурс «Евровидение-2017» в Киев смогут приехать «все, кто не представляет угрозы». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.

«Мы получили гарантии от украинских властей, что, в духе этого события, все те, кто желает посетить "Евровидение" и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована», — заявил Гудман.

31 января издание «Общественное вещание» сообщило о том, что российских артистов из черного списка киевских властей не пустят на «Евровидение». Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд заявил о достигнутой с делегацией РФ договоренности о том, чтобы«в ее состав входили именно те лица, которые могут работать на Украине».

В тот же день в Киеве прошла жеребьевка стран-участниц «Евровидения-2017». Россия выступит в первой половине второго полуфинала.

В декабре 2016 года сообщалось, что организаторы «Евровидения» призвали Киев в ходе переговоров отменить на время конкурса действие черного списка российских артистов. В Службе безопасности Украины назвали данную информацию фейком. «К нам никто не обращался по отмене, и списков у нас нет, у нас есть решения и постановления по каждой конкретной персоне», — уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.