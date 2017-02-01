Победительница «Евровидения» сделала каминг-аут

Известная шведская певица Лорин призналась в своей бисексуальности. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на шведское издание Expressen

«Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да», — заявила Лорин.

На «Евровидении-2012», проходившем в Баку, артистка выступала с песней Euphoria и выиграла конкурс. Кроме того, певица планирует участвовать в «Евровидение-2017». Лорин подала заявку с композицией Statements.

Международный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса запланирован на 13 мая.

Лорин — певица марокканско-берберского происхождения. В ее дискографии на данный момент один студийный альбом Heal, вышедший в 2012 году.